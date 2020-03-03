В Ставрополе пьяный водитель не мог найти дорогу в аэропорт

3 Март 2020 2020-03-03T12:31:32+03:00

Парень сильно удивился, что аэропорт находится в другой стороне

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Днем наряд ДПС остановил в центре Ставрополя легковушку. Ее водитель «нервно» метался из ряда в ряд, привлекая к себе внимание. У 21-летнего парня имелись явные признаки опьянения: невнятная и нелогичная речь, покраснение кожных покровов лица.

Полицейские предложили жителю Ипатово пройти процедуру освидетельствования на месте. Парень отказался, сказав, что не доверяет прибору автоинспекторов. Тогда сотрудники предложили водителю проехать в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования.

Водитель снова отказался, сославшись на срочную необходимость поездки в аэропорт.

Молодой человек был сильно удивлен, что дорога в аэропорт находится в другой стороне, поэтому назвал новую причину – забрать сумки.

На этом поездка для горе-водителя была окончена. Против него составили административный материал по статье «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Машину ставропольца поместили на специализированную стоянку.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, водителю грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU