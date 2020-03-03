2020-03-03T12:35:37+03:00
Общество

ВТБ профинансировал производителя сырья для детского питания на Ставрополье

Банк выдал предприятию средства на льготных условиях
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ВТБ предоставил российскому производителю сырья для детского питания ООО «ДК-Продукт» финансирование на 18,9 млн рублей сроком на три года. Средства выданы на льготных условиях по «Программе 1764» Министерства экономического развития РФ и направлены на обеспечение текущей деятельности предприятия.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, подчеркнул: «В нашей стране всего несколько компаний, выпускающих продукцию для крупных производителей детского питания, одна из них успешно работает на Ставрополье. Следуя клиентоориентированной стратегии и понимая роль подобного производства на отечественном рынке, ВТБ для компании «ДК-Продукт» с 2016 года является ключевым партнером по кредитным продуктам и услугам рассчетно-кассового обслуживания, помогая реализовывать планы по развитию предприятия».

Денис Курчавый, генеральный директор ООО «ДК-Продукт», отметил: «Более десяти лет наша компания занимается производством гречневой, кукурузной и рисовой муки для детского и диетического питания. В работе мы используем только особое сырье, проходящее строгий отбор. На его закупку в период предельно комфортных цен и будут направлены льготные кредитные ресурсы ВТБ».

Напомним, обновленная «Программа 1764» Министерства экономического развития РФ позволяет предприятиям различных отраслей получить кредитные средства по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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