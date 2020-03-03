В Ставрополе в ДТП с двумя маршрутками пострадала студентка

3 Март 2020 2020-03-03T12:50:26+03:00

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Инцидент произошёл утром 2 марта на улице Артёма в Ставрополе. Там столкнулись две маршрутки, которые ехали в попутном направлении. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка, студентка 1 курса.

Девушку с травмами доставили в больницу. Правоохранителям предстоит выяснить все причины и условия ДТП. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ОГИБДД управления МВД России по Ставрополю.

Ранее в краевом центре остановили легковушку, за рулем которой находился пьяный водитель. 21-летний житель Ипатово отказался проходить процедуру освидетельствования на месте.

Молодой человек сказал, что не доверяет прибору автоинспекторов. Тогда сотрудники предложили водителю проехать в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Водитель снова отказался, сославшись на срочную необходимость поездки в аэропорт.

Молодой человек был сильно удивлен, что дорога в аэропорт находится в другой стороне, поэтому назвал новую причину – забрать сумки.

ИСТОЧНИК KP.RU