2020-03-03T13:26:37+03:00
Происшествия

Суд оправдал чиновницу, уволившую подчиненного-коррупционера

Скандальная история произошла в Северной Осетии
Евгения СОКОРЕВА
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Ирина Дзгоева и Ибрагим ГабановИрина Дзгоева и Ибрагим Габанов
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Во Владикавказе решением Ленинского районного суда врио руководителя комитета по занятости населения в Северной Осетии Ирину Дзгоеву полностью оправдали. На чиновницу подал в суд уволенный ею руководитель центра занятости Пригородного района Ибрагим Габанов. Последний, как рассказывал "КП-Северный Кавказ" адвокат Дзгоевой, "похитил 1,5 млн рублей" и не продлил трудовой договор из-за чего и лишился должности.

- Вынесен оправдательный приговор в связи с необоснованностью возбуждения уголовного дела, — сообщили в суде.

Ирина Дзгоева обвинялась в служебном подлоге и фальсификации документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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