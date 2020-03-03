Суд оправдал чиновницу, уволившую подчиненного-коррупционера
Во Владикавказе решением Ленинского районного суда врио руководителя комитета по занятости населения в Северной Осетии Ирину Дзгоеву полностью оправдали. На чиновницу подал в суд уволенный ею руководитель центра занятости Пригородного района Ибрагим Габанов. Последний, как рассказывал "КП-Северный Кавказ" адвокат Дзгоевой, "похитил 1,5 млн рублей" и не продлил трудовой договор из-за чего и лишился должности.
- Вынесен оправдательный приговор в связи с необоснованностью возбуждения уголовного дела, — сообщили в суде.
Ирина Дзгоева обвинялась в служебном подлоге и фальсификации документов.
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ИСТОЧНИК KP.RU