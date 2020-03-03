Владельца 33 компаний поймали на махинациях с банковскими операциями

3 Март 2020 2020-03-03T13:41:07+03:00

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Первый заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который заработал на банковских операциях 13 миллионов рублей. Его привлекут к ответственности по двум статьям: второй части 173.1 статьи (незаконное образование (создание) юридического лица) и 172 статьи УК РФ (незаконная банковская операция), сказано в сообщении Прокуратуры Ставрополья.

Как установило следствие, в августе 2016 года мужчина создал группу из пяти человек, которая помогала ему. На них были оформлены 33 организации, через них они осуществляли банковские операции.

- В результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход свыше 13 млн. рублей, - передает пресс-служба ведомства.

Материалы переданы в Пятигорский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU