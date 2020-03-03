В Ессентуках знаменитые хореографы дают мастер-классы для юных танцоров

3 Март 2020 2020-03-03T13:43:39+03:00

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Концертный зал им. Шаляпина на два дня стал танцевальной меккой всего Северного Кавказа. Смотр-конкурс стартовал в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», он проходит при поддержке Фонда Президентских Грантов, Министерства культуры РФ, Комитета Государственной Думы РФ и спонсоров.

В Ессентуки съехались около полутысячи юных танцоров, руководителей танцевальных коллективов и хореографов. Этот культурно-просветительский и образовательный проект инициирован и разработан командой ведущих мастеров хореографического искусства во главе с народной артисткой России, лауреатом Государственной премии, лауреатом театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа и призван стать успешной творческой лабораторией по повышению уровня молодежного танцевального творчества в стране.

Первыми на сцену зала Шаляпина сегодня вышли юные танцоры джаз-модерн-танца. Под руководством Игоря Пиворовича артисты разобрали технику - от базовых движений до постановки общей танцевальной комбинации.

Игорь Пиворович - балетмейстер фонда М. Лиепы, он исполнял сольные партии в балетах «Жар-птица», «Петрушка» в ведущих театрах России и Европы, участвовал в постановках ледовых и танцевальных шоу на центральных каналах. Ныне Игорь Пиворович - декан хореографического факультета МГИК. Второй мастер-класс по классической хореографии для педагогов провела заслуженная артистка РФ Елена Андриенко.

Конкурс поэтапно проходит во всех округах Российской Федерации и открывает дорогу любительским танцевальным коллективам к дальнейшему творческому росту, участию в уникальных творческих событиях наравне с настоящими профессионалами, созданию ярких авторских произведений в рамках любых танцевальных систем, расширению своего творческого диапазона.

ИСТОЧНИК KP.RU