Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад под выгодный процент

3 Март 2020 2020-03-03T15:35:30+03:00

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Доходность сезонного срочного вклада «Высота» зависит от срока размещения: 181 день – 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Надбавку 0,5% годовых к ставке можно получить на сумму вклада до 1,5 млн рублей. Для этого необходимо одновременно оформить в Банке один или несколько инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей. Речь идет о полисе инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». Также при условии оформления полиса накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь».

Клиенту также доступны паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ» и индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ».

При превышении остатка вклада 1,5 млн руб. проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота». Досрочное востребование вклада – по ставке «до востребования» 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующей сумме и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высота» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

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