На Ставрополье рассказали, что делать, чтобы не заразиться гриппом и ОРВИ

3 Март 2020 2020-03-03T14:50:08+03:00

Ставропольцам не советуют заниматься самолечением профилактических и других лекарственных препаратов

О том, как можно уберечься от инфекций горожанам рассказал главный врач клинической инфекционной больницы Александр Боблов

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На Ставрополье за прошедшую неделю почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эти данные сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Несмотря на это, не стоит пренебрегать мерами безопасности.

Кто рискует заболеть коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

Ставропольцам не советуют заниматься самолечением профилактических и других лекарственных препаратов, - пишет «Ставропольская правда».

О том, как можно уберечься от инфекций горожанам рассказал главный врач клинической инфекционной больницы Александр Боблов.

По его словам, нужно употреблять витаминосодержащие продукты. А также пить достаточное количество жидкости, чтобы попадающие в организм возбудители вымывались, не успевая размножиться и привести к болезням.

Говоря о личной гигиене, врач посоветовал ставропольцам чаще мыть руки, не касаться слизистых носа и глаз, часто протирать дезинфицирующими растворами телефоны, планшеты и другие гаджеты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Дума Ставрополья внесла в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи всех видов некурительных табачных изделий. В том числе печально известных «снюсов».

По словам специалистов, употребление таких изделий приводит к заболеваниям «верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний».

ИСТОЧНИК KP.RU