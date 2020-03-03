На Ставрополье рассказали, что делать, чтобы не заразиться гриппом и ОРВИ
На Ставрополье за прошедшую неделю почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эти данные сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Несмотря на это, не стоит пренебрегать мерами безопасности.
Кто рискует заболеть коронавирусом на Ставрополье
Ставропольцам не советуют заниматься самолечением профилактических и других лекарственных препаратов, - пишет «Ставропольская правда».
О том, как можно уберечься от инфекций горожанам рассказал главный врач клинической инфекционной больницы Александр Боблов.
По его словам, нужно употреблять витаминосодержащие продукты. А также пить достаточное количество жидкости, чтобы попадающие в организм возбудители вымывались, не успевая размножиться и привести к болезням.
Говоря о личной гигиене, врач посоветовал ставропольцам чаще мыть руки, не касаться слизистых носа и глаз, часто протирать дезинфицирующими растворами телефоны, планшеты и другие гаджеты.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Дума Ставрополья внесла в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи всех видов некурительных табачных изделий. В том числе печально известных «снюсов».
По словам специалистов, употребление таких изделий приводит к заболеваниям «верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний».
ИСТОЧНИК KP.RU