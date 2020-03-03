В Северной Осетии 637 абонентов оплатили долги за газ

3 Март 2020 2020-03-03T16:00:09+03:00

Еще 439 человек заключили с ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» соглашение о поэтапном погашении задолженности

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В январе 2020 года в рамках работы по снижению дебиторской задолженности за газ специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» направили жителям Республики Северная Осетия - Алания более 6000 уведомлений о грядущей приостановке подачи газа на общую сумму долга порядка 117 млн рублей.

Из числа абонентов, получивших уведомления, 637 оплатили задолженность полностью, еще 439 заключили соглашения о поэтапном погашении долга. 267 абонентам с общей задолженностью более 8 млн рублей поставка газа была приостановлена, в отношении остальных работа ведется по установленному графику.

Контролеры газового хозяйства и операторы колл-центра ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» регулярно информируют абонентов об имеющейся у них просроченной задолженности. Для удобства населения задействована система автоматического телефонного оповещения, колл-центр, а также информирование через счета-квитанции на оплату, ежемесячно рассылаемые абонентам по почте.

При наличии значительной задолженности, которую абонент не в состоянии погасить сразу, поставщик газа предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга. Абоненту необходимо внести 30% от общей суммы долга, а на оставшуюся часть составляется график и определяется сумма ежемесячного платежа.

Главным условием соглашения является обязательная оплата текущего потребления газа. Каждое обращение в районных территориальных участках и абонентских пунктах рассматривается индивидуально. Во внимание принимаются все факторы, имеющие значение как для потребителя, так и для поставщика газа.

- В республике более 1000 абонентов имеют задолженность за потребленный газ, превышающую 100 тыс. рублей и никак не пытаются решить свою проблему. Получив уведомление о необходимости погашения задолженности и предстоящем отключении газа, одни игнорируют его, а другие стараются предпринять все доступные меры для оплаты долга. Как показывает наш опыт, люди, которые хотят заплатить за газ, ищут возможности сделать это в любом случае, и мы всегда готовы пойти им навстречу, - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

ИСТОЧНИК KP.RU