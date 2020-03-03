Появилось видео жуткого ДТП между мотоциклистом и пешеходом в Дагестане

3 Март 2020 2020-03-03T16:02:03+03:00

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В сети опубликовали кадры страшной аварии в Дагестане. В результате ДТП мотоциклист скончался, а пешеход, в которого влетел водитель, выжил. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Страшная авария между мотоциклистом и пешеходом.Видео: соцсети

2 марта, в три дня, 36-летний уроженец Ахвахского района ехал на мотоцикле "Хонда" по трассе "Кавказ". Мужчина, 21-летний житель Гунибского района, проходил через дорогу в неположенном месте, и водитель, пытаясь не допустить наезда, зацепил его. Мотоциклист скончался на месте, а пешехода госпитализировали в махачкалинскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU