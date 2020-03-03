Ессентукские кладбища приводят в порядок к Пасхе

3 Март 2020 2020-03-03T16:06:36+03:00

Жителям города-курорта напоминают, что собранный ими на погостах мусор необходимо складывать в специально отведенных для этого местах

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Спецтехника и бригады рабочих приступили к работе еще на прошлой неделе. На двух кладбищах Ессентуков - «Франчиха» (центральном некрополе Ессентуков) и в районе аэродрома - ведется сбор мусора, веток.

В работе задействованы КамАЗы и погрузчики, в пятницу с кладбища в районе аэродрома Комбинат по благоустройству вывез 18 кубов отходов. На этой неделе работа продолжается на центральных аллеях погоста.

Ессентучане с наступлением тепла активнее наводят порядок на захоронениях своих родственников, зачастую, не заботясь о чистоте прилегающей территории. Сжигание собранного мусора стало опасной практикой, за этим последует административное наказание.

Специалисты ЖКХ напоминают, что мусоровозы вывозят отходы из специально отведенных мест, а хаотичные свалки в проходах доставляют неудобство самим горожанам. Очистка и вывоз мусора с городских погостов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU