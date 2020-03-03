2020-03-03T16:46:30+03:00
Происшествия

В Дагестане суд арестовал сотрудника ФСИН за получение взятки

Под стражей Михаил Мирошниченко пробудет до 26 апреля
Антон ШАПОВАЛОВ
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Советский районный суд Махачкалы взял под стражу на два месяца сотрудника ФСИН по Дагестану Михаила Мирошниченко. Должностное лицо подозревают в получении взятки, сказано в сообщении пресс-службы суда.

- Заседание проходило 29 февраля 2020 года. По его итогу суд постановил избрать в отношении Мирошниченко Михаила Георгиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2020 года включительно, - говорится в пресс-релизе.

Согласно тексту сообщения, Мирошниченко вымогал и получил взятку за бездействие по факту хищения средств, выделенных на очистку канализации в махачкалинском СИЗО-1. Как уточняется, он знал о нарушениях и не выполнил вверенную ему обязанность - не пресек преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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