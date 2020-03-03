2020-03-03T18:47:43+03:00
Происшествия

Бывший глава судебного пристава по КБР незаконно жил под охраной

Мужчина не отпустил людей даже после московского указа
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет по Кабардино-Балкарии завел уголовное дело против экс-руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по республике. Его подозревают в нарушении первой части 286 статьи УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), передает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, бывший глава ФССП приставил охрану к себе и к своему дому. В сентябре 2012 года постановлением федерального органа телохранителей должны были убрать, но должностное лицо этого не сделало. В деле были задействованы сотрудники судебного пристава, которые работали на участке даже ночью, получая при этом зарплату и премии.

- Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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