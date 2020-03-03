2020-03-03T19:57:47+03:00
Общество

На Ставрополье хотят построить современный завод по переработке мусора

Владимир Владимиров планирует привлечь для этого частный бизнес
Антон ШАПОВАЛОВ
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Две строительные компании - "Авеню Груп" (Россия) и "Оувелл" (Южная Корея) - планируют возвести в Ставропольском крае современную линию переработки отходов. Это сооружение позволит сократить объем захоронения мусора на 90 процентов, говорят в пресс-службе губернатора региона.

В Москве Владимир Владимиров встретился с представителями компаний. Они обсудили вопрос создания на Ставрополье предприятий по переработке ТКО - твердых коммунальных отходов.

- На наш взгляд, сегодня это наиболее экологичная и технологичная линия работы с ТКО, с полностью автоматической сортировкой. С ее помощью абсолютно все вредные вещества из отходов будут перерабатываться, не нанося вред природе, - пишут в пресс-службе главы края.

Как отмечают там, в переработку пойдут не только пластик и стекло, но вещества, опасные для окружающей среды. Стороны договорились, что вскоре представители фирм приедут в регион для изучения возможностей строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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