На Ставрополье хотят построить современный завод по переработке мусора
Две строительные компании - "Авеню Груп" (Россия) и "Оувелл" (Южная Корея) - планируют возвести в Ставропольском крае современную линию переработки отходов. Это сооружение позволит сократить объем захоронения мусора на 90 процентов, говорят в пресс-службе губернатора региона.
В Москве Владимир Владимиров встретился с представителями компаний. Они обсудили вопрос создания на Ставрополье предприятий по переработке ТКО - твердых коммунальных отходов.
- На наш взгляд, сегодня это наиболее экологичная и технологичная линия работы с ТКО, с полностью автоматической сортировкой. С ее помощью абсолютно все вредные вещества из отходов будут перерабатываться, не нанося вред природе, - пишут в пресс-службе главы края.
Как отмечают там, в переработку пойдут не только пластик и стекло, но вещества, опасные для окружающей среды. Стороны договорились, что вскоре представители фирм приедут в регион для изучения возможностей строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU