2020-03-03T20:25:26+03:00
Происшествия

Мать из Ингушетии продала сына в Чечню за рекородно огромные деньги

Теперь обе женщины - фигуранты уголовного дела
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дело направили в судДело направили в судФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Следственный комитет по Чечне закончил расследовать резонансное уголовное дело. Его завели против местной жительницы и мамы из Ингушетии. Их обвиняют в нарушении пунктов "з" и "д" второй части 127.1 статьи УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии с использованием поддельных документов), передают в пресс-службе СКР по Чеченской Республике.

Как установили следователи, жительнице Чечни хотелось сына. И она решила его не рожать, а купить. Продать своего новорожденного ребенка была не прочь жительница соседней Ингушетии.

В январе 2019 года счастливая мама выехала из Махачкалы в Чечню с недавно родившимся сыном. За 650 тысяч рублей она передала заказчице ребенка и свидетельство о его рождении.

- Факт купли-продажи новорожденного мальчика был установлен сотрудниками МВД по Чеченской Республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, - сказано в сообщении Следственного комитета по республике.

Следствие закончило расследовать дело. Его вместе с утвержденным прокурором обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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