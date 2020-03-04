На Ставрополье 18-летний водитель устроил ДТП и спрятал машину
Инцидент произошёл 3 марта, около 17:00, в Георгиевске. Водитель автомобиля, предположительно «ВАЗ-2103» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Сразу после ДТП водитель спрятал машину. Но спустя несколько часов вместе с 16-летней пассажиркой 18-летний водитель обратились в больницу для оказания им помощи.
У обоих врачи констатировали рваные раны лица и травмы головы. Очевидно, что участники аварии в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.
Выяснилось, что молодой человек получил водительское удостоверение полгода назад.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, за оставление места аварии ему грозит лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU