На Ставрополье 18-летний водитель устроил ДТП и спрятал машину

4 Март 2020 2020-03-04T09:31:16+03:00

Водитель вместе с 16-летней пассажиркой обратились в больницу для оказания им помощи

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Инцидент произошёл 3 марта, около 17:00, в Георгиевске. Водитель автомобиля, предположительно «ВАЗ-2103» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Сразу после ДТП водитель спрятал машину. Но спустя несколько часов вместе с 16-летней пассажиркой 18-летний водитель обратились в больницу для оказания им помощи.

У обоих врачи констатировали рваные раны лица и травмы головы. Очевидно, что участники аварии в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Выяснилось, что молодой человек получил водительское удостоверение полгода назад.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, за оставление места аварии ему грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU