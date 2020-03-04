На Ставрополье пешеход-нарушитель получил переломы обеих ног

4 Март 2020 2020-03-04T09:44:03+03:00

За рулем автомобиля был 25-летний житель села Юца

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Инцидент произошёл 3 марта, около 22:00, в Пятигорске.

Водитель автомобиля «Нива» сбил молодого мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

34-летний ставрополец получил перелом таза, травму головы и открытый перелом обеих ног и был доставлен в реанимационное отделение городской больницы.

За рулем автомобиля был 25-летний житель села Юца, который злостным нарушителем ПДД не является, в момент ДТП был трезв. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU