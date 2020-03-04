На Ставрополье накажут около полутора тысяч пешеходов-нарушителей
Как ранее писала «КП-Северный Кавказ» в Ставропольском крае с 28 февраля по 3 марта проходила операция «Пешеход». Автоинспекторы региона за переход дороги в неустановленном месте к ответственности привлекли почти полторы тысячи пешеходов.
Около 700 водителей не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, более 100 пешеходов не имели световозвращающих элементов при переходе проезжей части в темное время суток на трассе вне населенного пункта.
Почти 300 пешеходов удалено с проезжей части во избежание создания аварийно-опасной ситуации.
Чаще всего нарушают ПДД пешеходы в Пятигорске, Ставрополе, на федеральной трассе «Кавказ» ив Минераловодском городском округе.
Самые нерадивые водители, которые не уважают пешеходов и пропускают их на «зебре», находятся в Ставрополе, Пятигорске,Буденновске и Невинномысске.
ИСТОЧНИК KP.RU