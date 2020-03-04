В Ставрополе поймали пьяного водителя маршрутки

4 Март 2020 2020-03-04T10:24:17+03:00

Выяснилось, что в 2018 году молодой человек уже задерживался сотрудниками ДПС за управление в состоянии опьянения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За повторное нетрезвое вождение без прав мужчине грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также до 2 лет лишения свободы

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Накануне в Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции на улице Голенева остановили для проверки маршрутку №15, где в салоне находились два пассажира. За рулем был 28-летний местный житель, который имел признаки опьянения: суженные зрачки глаз и поведение, не соответствующее обстановке.

Выяснилось, что в 2018 году молодой человек уже задерживался сотрудниками ДПС за управление в состоянии опьянения. Судом ему было назначено наказание в виде полутора лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. На момент остановки срок лишения у него не истек.

Ставропольцу предложили пройти процедуру освидетельствования на месте, в результате которой алкогольное опьянение установлено не было.

Позже водителю предложили пройти процедуру освидетельствования в наркодиспансере, молодой человек согласился. В медицинском учреждении в результате биозабора жидкости состояние опьянения было подтверждено.

Поймали пьяного водителя маршрутки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

За повторное нетрезвое вождение без прав мужчине грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также до 2 лет лишения свободы. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут около полутора тысяч пешеходов-нарушителей. Около 700 водителей не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, более 100 пешеходов не имели световозвращающих элементов при переходе проезжей части в темное время суток на трассе вне населенного пункта.

Почти 300 пешеходов удалено с проезжей части во избежание создания аварийно-опасной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU