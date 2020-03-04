2020-03-04T10:47:18+03:00
Общество

В Ставрополе «Женщинам года» подарят новые автомобили

Победительниц и лауреатов определят в трех номинациях: «Женщина на высоте», «Успешная молодость» и «Женщина – хранительница семейного очага»
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Победительниц традиционного для края конкурса «Женщинам года» ждут два автомобиля «Лада-Веста» и комфортабельный микроавтобус для большой семьи. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Напомним, победительниц и лауреатов определят в трех номинациях: «Женщина на высоте», «Успешная молодость» и «Женщина – хранительница семейного очага».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала про горе-мать из Буденновска, которая пыталась продать через интернет новорожденную дочь. Однако ее преступление попала в поле зрения правоохранителей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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