В Ставрополе «Женщинам года» подарят новые автомобили
Победительниц традиционного для края конкурса «Женщинам года» ждут два автомобиля «Лада-Веста» и комфортабельный микроавтобус для большой семьи. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.
Напомним, победительниц и лауреатов определят в трех номинациях: «Женщина на высоте», «Успешная молодость» и «Женщина – хранительница семейного очага».
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала про горе-мать из Буденновска, которая пыталась продать через интернет новорожденную дочь. Однако ее преступление попала в поле зрения правоохранителей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».
ИСТОЧНИК KP.RU