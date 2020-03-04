Экс-прокуроршу, заказавшую бывшего мужа сестры, оставили под стражей

4 Март 2020 2020-03-04T11:11:28+03:00

В СИЗО Ольга Швецова пробудет еще три месяца - до июня

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Верховный суд продлил арест бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, которую обвиняют заказном убийстве местного следователя Александра Леонова. Она пробудет под стражей еще, как минимум, три месяца, передают в Верховном суде Северной Осетии.

Как уверяет следствие, летом 2012 года женщина встретилась в Москве с Асланом Гагиевым - главарем известной банды. Она заказала ему убийство бывшего мужа сестры, с которым у нее после развода испортились отношения. Последней каплей стали финансовые перипетии между бывшими супругами: Леонов мог отсудить квартиру у сестры.

В сентябре заказ выполнили. Бесплатно - "из уважения к высокопоставленному прокурору".

Ольга Швецова на бывшей работе. Фото: пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии

Долгое время дело не могли раскрыть. Но когда правоохранительные органы стали один за одним задерживать членов банды Гагиева, все вставала на свои места. Известно, что главарь создал группировку не позднее 2004 года. В ее состав входило не менее 50 человек, которые действовали на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии.

По меньшей мере они убили 60 человек, среди которых - бизнесмены, чиновники и сотрудники силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU