Единственный в мире танцующий симфонический оркестр выступит в Ессентуках

4 Март 2020 2020-03-04T11:17:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Активно гастролирующий оркестр в марте порадует своих поклонников на Юге России. Он представит новое шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Властелин тьмы». Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Fabio Pirola (Италия) является представителем одной из самых музыкальных династий Милана.

В новом шоу дирижер оркестра Fabio Pirola выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене, зрители увидят эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.

Во время представления музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Публика услышит самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Concord Orchestra исполнят аранжировки произведений известных рок-групп в своей необычной манере.

Более четырехсот тысяч зрителей уже посетили программу предыдущего гастрольного тура. Год назад оркестр Concord Orchestra уже побывал в Ессентуках, теплый прием так понравился артистам, что они привезут в город-курорт новое шоу.

«Симфонические рок-хиты» Властелин тьмы Concord Orchestra в Ессентуках 21 марта в 19.00 в КЗ им. Шаляпина.

ИСТОЧНИК KP.RU