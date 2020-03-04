На Ставрополье рецидивист угнал машину и попал на ней в ДТП
Жительница Кисловодска оставила машину на автомойке, а когда вернулась, не обнаружила ее. Полицейские нашли схожий по приметам автомобиль в станице Суворовской Предгорного района.
Выяснилось, что машину угнал 20-летний ранее судимый местный житель. Но молодой человек не справился с управлением и врезался в бетонный столб. В этом ДТП он получил травмы и обратился в больницу.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон», сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в нашем регионе накажут около полутора тысяч пешеходов-нарушителей.
Около 700 водителей не уступили дорогу пешеходам. Чаще всего нарушают ПДД пешеходы в Пятигорске, Ставрополе, на федеральной трассе «Кавказ» ив Минераловодском городском округе.
ИСТОЧНИК KP.RU