2020-03-04T11:52:52+03:00
Общество

На Ставрополье рецидивист угнал машину и попал на ней в ДТП

Молодой человек врезался в столб, получил травмы и обратился в больницу
Ася АСРЯН
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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон»Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Кисловодска оставила машину на автомойке, а когда вернулась, не обнаружила ее. Полицейские нашли схожий по приметам автомобиль в станице Суворовской Предгорного района.

Выяснилось, что машину угнал 20-летний ранее судимый местный житель. Но молодой человек не справился с управлением и врезался в бетонный столб. В этом ДТП он получил травмы и обратился в больницу.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон», сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в нашем регионе накажут около полутора тысяч пешеходов-нарушителей.

Около 700 водителей не уступили дорогу пешеходам. Чаще всего нарушают ПДД пешеходы в Пятигорске, Ставрополе, на федеральной трассе «Кавказ» ив Минераловодском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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