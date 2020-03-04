2020-03-04T11:54:22+03:00
Общество

На Ставрополье рецидивисты украли 4 тонны металла с фирмы

Злоумышленники похищали товар, грузили в легковушку, а потом сдавали в пункт металла
Ася АСРЯН
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Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража»Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двое ранее судимых жителей станицы Подгорной пробрались в коммерческую организацию Георгиевска и вынесли оттуда металлические изделия.

По словам злоумышленников, они часто проникали на территорию организации, похищали товар, грузили в легковушку, а потом сдавали в пункт металла.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске молодой рецидивист угнал с автомойки машину девушки. Злоумышленник не справился с управлением, врезался в столб и получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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