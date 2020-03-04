На Ставрополье рецидивисты украли 4 тонны металла с фирмы
Двое ранее судимых жителей станицы Подгорной пробрались в коммерческую организацию Георгиевска и вынесли оттуда металлические изделия.
По словам злоумышленников, они часто проникали на территорию организации, похищали товар, грузили в легковушку, а потом сдавали в пункт металла.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД России по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске молодой рецидивист угнал с автомойки машину девушки. Злоумышленник не справился с управлением, врезался в столб и получил различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU