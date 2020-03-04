Полицейских из Карачаево-Черкесии осудили по делу о краже коров и избиении фермера

4 Март 2020 2020-03-04T11:56:18+03:00

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Два экс-полицейских - бывшие начальник отдела уголовного розыска МВД по Усть-Джегутинскому району Мурат Каракетов и оперуполномоченный отдела Азамат Эбзеев - получили сроки за кражу 19 голов крупнорогатого скота и избиение их владельца. Мужчин судили по пункту "а" третьей части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установили сотрудники ведомства, в июне 2013 года полицейские приехали в хутор Козлов Изобильненского района. В селение, население которого - 51 человек, они отправились, чтобы провести процессуальные действия по уголовному делу о кражах скота.

Правда, у Каракетова и Эбзеева не было соответствующего поручения следователей. Чтобы получить нужные показания, полицейские избили местного фермера и забрали у него 19 коров. Ущерб от их действий оценивает в 500 тысяч рублей.

- Приговором суда Каракетову назначено 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Эбзееву – 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением специальных званий каждого, - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU