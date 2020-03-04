На Ставрополье пройдёт международный фестиваль уличного искусства
В наш город съедутся граффитисты со всего мира, чтобы преобразить сотню фасадов домов
Серия творческих фестивалей в России запланирована с 15 апреля по 30 октябряФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополье вошло в число лидеров по итогам всероссийского народного голосования платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте. Благодаря этой победе в нашем регионе пройдёт масштабный фестиваль «Культурный код».
А проведут его в Солнечнодольске Изобильненского городского округа.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что серия творческих фестивалей в России запланирована с 15 апреля по 30 октября.
Теперь в Ставрополь съедутся граффитисты со всего мира, чтобы преобразить сотню фасадов домов, открыть современные музеи под открытым небом.
ИСТОЧНИК KP.RU