В Ставрополе с начала года снизились тарифы на воду

4 Март 2020 2020-03-04T12:46:55+03:00

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Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, с 2020 года горожане платят за воду меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что вода в дома жителей краевого центра поступает из Сенгилеевского водохранилища. Для подачи потребителям её поднимают на высоту 437 метров. Процесс достаточно энергоемкий, поэтому затраты на электроэнергию в тарифе на воду составляют больше половины — 52,2%.

Для снижения тарифа предприятие построило кабельные линии от подстанций «Прибрежная» и «III-й Подъем». Также были запущены в работу питающие фидеры насосных станций Сенгилеевского водозабора непосредственно от этих подстанций. Это позволили перейти на более низкий тариф оплаты электроэнергии, что и дало значительную экономию.

Ранее сообщалось, что Фонд капремонта в прошлом году выполнил в Ставропольском крае только 84% запланированных работ. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал гендиректор «Фонда капитального ремонта» Евгений Бражников.

Он также поделился, что за пять лет работы системы капитального ремонта в регионе всего отремонтировано порядка 2,5 тысяч домов, в том числе и те, которые со стороны незаметны, где еще не ремонтировался фасад, но уже заменили крышу и коммуникационные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU