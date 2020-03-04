Роспотребнадзор рассказал, есть ли на Ставрополье случаи заражения коронавирусом
В Ставрополе 4 марта провели заседание краевой межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Говорили о мерах, принимаемых по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.
На Ставрополье всех пациентов с внебольничной пневмонией обследуют на коронавирус
А также обсуждали ситуацию по крымской геморрагической лихорадке в 2019 году, давая прогноз на 2020.
Специалисты Роспотребнадзора по региону сообщили, что сотрудники аэропортов в крае тщательно проверяют пассажиров, прибывающих из разных стран. Сейчас контроль усилился, однако, на Ставрополье до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
По последним данным, в регионе проверили 120 человек. Все они оказались здоровыми, подчеркнули на заседании.
Как рассказала «КП-Северный Кавказ» замруководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук, сейчас ведутся различные консультации с главами районов и округов региона. Работодателям рекомендуют внимательнее относиться к своим сотрудникам, заболевшими ОРВИ и т.д.
Что касается медицинских масок в аптеках края, то по последним данным, дефицита не наблюдается. Ставропольцев просят не поддаваться панике, скупая оптом маски и, тем более, таблетки. Как отметили в Роспотребнадзоре по Ставропольскому краю, любые препараты надо принимать по рекомендации врачей.
Ранее "Комсомольская правда" писала, что по стране ввели запрет на вывоз медицинских масок и респираторов. Это не распространяется на те случаи, когда человек берет изделия для себя. Запрет будет действовать до июня этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU