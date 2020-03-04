Роспотребнадзор рассказал, есть ли на Ставрополье случаи заражения коронавирусом

4 Март 2020 2020-03-04T16:36:25+03:00

Что касается медицинских масок в аптеках края, то по последним данным, дефицита не наблюдается

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В Ставрополе 4 марта провели заседание краевой межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Говорили о мерах, принимаемых по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

На Ставрополье всех пациентов с внебольничной пневмонией обследуют на коронавирус 00:00 00:00

А также обсуждали ситуацию по крымской геморрагической лихорадке в 2019 году, давая прогноз на 2020.

Специалисты Роспотребнадзора по региону сообщили, что сотрудники аэропортов в крае тщательно проверяют пассажиров, прибывающих из разных стран. Сейчас контроль усилился, однако, на Ставрополье до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

По последним данным, в регионе проверили 120 человек. Все они оказались здоровыми, подчеркнули на заседании.

Как рассказала «КП-Северный Кавказ» замруководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук, сейчас ведутся различные консультации с главами районов и округов региона. Работодателям рекомендуют внимательнее относиться к своим сотрудникам, заболевшими ОРВИ и т.д.

Что касается медицинских масок в аптеках края, то по последним данным, дефицита не наблюдается. Ставропольцев просят не поддаваться панике, скупая оптом маски и, тем более, таблетки. Как отметили в Роспотребнадзоре по Ставропольскому краю, любые препараты надо принимать по рекомендации врачей.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что по стране ввели запрет на вывоз медицинских масок и респираторов. Это не распространяется на те случаи, когда человек берет изделия для себя. Запрет будет действовать до июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU