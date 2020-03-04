Банк УРАЛСИБ снижает ставки по кредитам

4 Март 2020 2020-03-04T18:51:37+03:00

Предложение распространяется на займы наличными и рефинансирование потребительских кредитов до 3 млн рублей

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Минимальная ставка по рефинансированию начинается от 6,9%, по кредитам наличными - от 7,9% годовых в рублях. Величина ее формируется индивидуально для каждого клиента и зависит от кредитной программы, уровня финансовой надежности заемщика, а также наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья.

Получить кредит на сумму до 300 000 рублей можно всего по двум документам, одним из которых должен быть паспорт. Для получения займа свыше 300 000 рублей потребуется справка, подтверждающая доход.

Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей и позволяет объединить существующие кредиты, снизить ежемесячный платеж по ним и выделить дополнительные средства для собственных нужд.

Для рассмотрения заявки также необходим паспорт и второй документ на выбор клиента.

Подробнее о предложении можно узнать на сайте банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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