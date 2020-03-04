2020-03-04T15:39:42+03:00
Происшествия

Группу дагестанцев поймали на финансировании терроризма

Мужчинам дали сроки от девяти до 14 лет
Антон ШАПОВАЛОВ
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Трем уроженцам Дагестана вынесли приговор за финансирование терроризма. Южный окружной военный суд дали им сроки от девяти до 14 лет, передает пресс-служба суда.

Следствие установило, что в 2017 и 2018 годах Мирзамет Букаров несколько раз переводил членам ИГ* деньги. В спонсирование он вовлек родственников, которые не подозревали, куда идут средства, и еще двух знакомых.

- Мирзамет Букаров, Рамазан Алиев, Абулгайтан Раджабов признаны виновными и им назначено наказание: Букарову - 14 лет в исправительной колонии строгого режима, Алиеву - 9 лет, Раджабову - 10 лет, - сказано в сообщении.

Деятельность группы пресекли в январе 2019 года. Все мужчины родились в Дагестане, но Букаров жил в Краснодарском крае, а Алиев и Раджабов - в Адыгее. Вину они не признали.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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