На Ставрополье в аэропорт Минеральных Вод незаконно провозили иностранцев
Сотрудники пограничного контроля в аэропорту «Минеральные Воды» зафиксировали нарушения. Выяснилось, что иностранные граждане прилетали в крупнейший аэропорт без российских виз.
Как пишет «Ставропольская правда», всех их привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы и ближайшим рейсом отправили по обратному маршруту.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрпольском крае участились вопиющие случаи с новорожденными. Горе-матери, не успев родить малышей, заранее размещают в интернете объявление о продаже детей. Корреспонденты издания выясняли, что же толкает этих женщин на продажу сыновей и дочерей.
ИСТОЧНИК KP.RU