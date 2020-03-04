На Ставрополье в аэропорт Минеральных Вод незаконно провозили иностранцев

4 Март 2020 2020-03-04T16:07:56+03:00

Выяснилось, что иностранные граждане прилетали в крупнейший аэропорт без российских виз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нарушителей привлекли к административной ответственности и отправили по обратному маршруту

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Сотрудники пограничного контроля в аэропорту «Минеральные Воды» зафиксировали нарушения. Выяснилось, что иностранные граждане прилетали в крупнейший аэропорт без российских виз.

Как пишет «Ставропольская правда», всех их привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы и ближайшим рейсом отправили по обратному маршруту.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрпольском крае участились вопиющие случаи с новорожденными. Горе-матери, не успев родить малышей, заранее размещают в интернете объявление о продаже детей. Корреспонденты издания выясняли, что же толкает этих женщин на продажу сыновей и дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU