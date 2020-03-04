В Ставрополе из-за сообщений о минировании эвакуировали здание вуза

4 Март 2020 2020-03-04T16:32:02+03:00

Сейчас на месте работают кинологи, правоохранители и экстренные службы

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Инцидент произошёл днем 4 марта. Из корпусов вуза вывели студентов. Как сообщают очевидцы происшествия, причиной стал анонимный звонок с сообщением о минировании.

Сейчас на месте работают кинологи, правоохранители и экстренные службы. Известно, что также эвакуировали жильцов студенческого общежития.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей. Сотрудники ведомства рассказали, что причиной эвакуации стали анонимные звонки. Однако пока неизвестно, что именно сообщали звонящие.

На место происшествия тогда оперативно прибыли специалисты служб экстренного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU