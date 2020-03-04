2020-03-04T16:32:02+03:00
Общество

В Ставрополе из-за сообщений о минировании эвакуировали здание вуза

Сейчас на месте работают кинологи, правоохранители и экстренные службы
Ася АСРЯН
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На место происшествия оперативно прибыли специалисты служб экстренного реагированияНа место происшествия оперативно прибыли специалисты служб экстренного реагированияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл днем 4 марта. Из корпусов вуза вывели студентов. Как сообщают очевидцы происшествия, причиной стал анонимный звонок с сообщением о минировании.

Сейчас на месте работают кинологи, правоохранители и экстренные службы. Известно, что также эвакуировали жильцов студенческого общежития.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей. Сотрудники ведомства рассказали, что причиной эвакуации стали анонимные звонки. Однако пока неизвестно, что именно сообщали звонящие.

На место происшествия тогда оперативно прибыли специалисты служб экстренного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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