На Ставрополье водитель легковушки сбила трехлетнего мальчика
Малыш с травмами доставлен в больницу
Известно, что за рулем машины была 38-летняя жительница города-курортаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Инцидент произошёл днём 4 марта в Пятигорске. Мать с трехлетним ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В это время малыша сбила водитель легковушки. Мальчик получил различные травмы, его доставили в больницу. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.
Известно, что за рулем машины была 38-летняя жительница города-курорта. За последние два года женщина не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU