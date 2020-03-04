2020-03-04T17:01:35+03:00
Общество

На Ставрополье водитель легковушки сбила трехлетнего мальчика

Малыш с травмами доставлен в больницу
Ася АСРЯН
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Известно, что за рулем машины была 38-летняя жительница города-курортаИзвестно, что за рулем машины была 38-летняя жительница города-курортаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл днём 4 марта в Пятигорске. Мать с трехлетним ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В это время малыша сбила водитель легковушки. Мальчик получил различные травмы, его доставили в больницу. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Известно, что за рулем машины была 38-летняя жительница города-курорта. За последние два года женщина не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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