2020-03-04T18:01:28+03:00
Общество

В Георгиевске жителям советуют не подходить близко к волкам

Горожанам напомнили, что эти хищники - переносчики разных болезней
Ася АСРЯН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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После сегодняшего инцидента в селе Краснокумском, в Георгиевском работе продолжает работать ветеринарная служба. Напомним, «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что там во время прогулки местные жители заметили волков.

Предварительно, животные бродили в районе краснокумских мостов.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

По словам начальника Георгиевской районной станции по борьбе с болезнями животных, в округе в 2020 году проводилась вакцинация животных в местах их обитания. Но и это не показатель того, что волков не нужно бояться.

В Георгиевске завелись волки.

Ветеринары советуют жителям Георгиевского округа не отпугивать животных, когда они подходят близко. Лучше постараться спокойно, но оперативно отойти от хищников. Следует помнить, что волки переносчики разных болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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