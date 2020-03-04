На Ставрополье автомобилистам не рекомендуют ехать в Грузию из-за снегопада
Об открытии движения будет сообщено дополнительно
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С 4 марта движение большегрузных автотранспортных средств на федеральной автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия» в обоих направлениях запрещено.
Причина – ухудшение погодных условий, сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Ставропольская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от въезда на территорию Республики Грузия. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU