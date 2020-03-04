Видео: в Ставрополе горожан встревожил ландшафтный пожар

4 Март 2020 2020-03-04T19:17:48+03:00

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Инцидент произошёл днем, 4 марта, в юго-западном районе Ставрополя. Там сегодня горели поля.

Очевидцы сняли видео и опубликовали в местных пабликах. Предположительно, причиной инцидента могло стать возгорание сухой травы в районе Российского проспекта. Подробности происшествия уточняются. Пока нет информации о пострадавших.

Ранее в краевом центре из-за сообщений о минировании эвакуировали здание вуза. Из корпусов университета вывели студентов. Как сообщают очевидцы происшествия, причиной стал анонимный звонок с сообщением о минировании.

Смерч.

ИСТОЧНИК KP.RU