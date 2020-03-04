На Ставрополье больных с внебольничной пневмонией проверят на коронавирус

4 Март 2020 2020-03-04T19:37:31+03:00

Краевой Роспотребнадзор рассказал, что происходит в регионе с болезнью

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Около 120 человек в Ставропольском крае обследовали на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора, однако, не нашли ни одного больного в регионе, говорит заместитель руководителя службы Ирина Ковальчук на пресс-подходе.

- На данный момент под наблюдением медиков находилось около 120 человек. Это люди, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана. Всех их обследовали на наличие коронавируса, и тесты показали отрицательный результат, - заявила Ковальчук.

На Ставрополье всех пациентов с внебольничной пневмонией обследуют на коронавирус 00:00 00:00

После того, как в России появились реальные случаи заражения, в аэропорту Минеральных Вод усилили контроль за прибывшими людьми. Там действует санитарный кордон, задача которого - не допустить ввоз вируса в регион. Сейчас, по словам Ковальчук, существует угроза проникновения коронавируса из 76 стран, кроме Китая.

- Есть определенный алгоритм наблюдения за людьми. Все туристы, приехавшие из Италии, Южной Кореи или Ирана, становятся на медицинское наблюдения. Карантин проходит 14 дней. Этим людям рекомендовано не выходить за пределы своего жилья, чтобы минимизировать риски для заражения остальных.

В планах у службы организовать проверку пациентов с внебольничной пневмонией.

- С сегодняшнего дня вводится обследование всех больных с внебольничной пневмонией на новый коронавирус, поскольку это основная симптоматика заболевания. Обследования будут проходить бесплатно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, - говорит Ковальчук.

Как уверяют в Роспотребнадзоре Ставрополья, край готов противодействовать коронавирусу. Для этого сотрудники объясняют главам муниципалитетов, что предпринимать, если инфекцию обнаружат в регионе.

Ирина Ковальчук также прокомментировала сообщения о дефиците медицинских масок и респираторов в аптеках региона. По ее мнению, люди поддаются чрезмерной панике: если даже маски закончатся в частных лекарственных магазинах, то есть государственные. Министерство здравоохранения успокаивает, что на складах защитных изделий достаточно.

Кроме того, сотрудники службы не рекомендуют жителям покупать лекарства без рецепта. Профилактика от болезни проста - следите за гигиеной и меньше находиться в местах большого скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU