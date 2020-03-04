2020-03-04T20:24:16+03:00
Общество

В Ставропольском крае увеличилось количество браков

В этом году в регионе стало на 188 семей больше
Ася АСРЯН
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По сравнению с тем же периодом прошлого года число браков выросло с 1,567 тыс. до 1,755 тысПо сравнению с тем же периодом прошлого года число браков выросло с 1,567 тыс. до 1,755 тысФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье с начала 2020 года увеличилось количество зарегистрированных браков. По сравнению с прошлым годом число браков выросло с 1,567 тыс до 1,755 тыс. Так, в нашем регионе прибавилось еще 188 семей ячеек общества. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в краевом управлении ЗАГС.

Не спеши жениться: жители Северного Кавказа стали позже вступать в брак

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Ранее сообщалось, что республики Северного Кавказа вошли в список регионов, жители которых меньше всего создают браков.

Так, по итогам 2019 года на последних местах в рейтинге краев и областей России, который показывает соотношение числа зарегистрированных браков к численности населения, оказались Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

Например, на тысячу человек населения в Ингушетии создано 3,9 брака, в Дагестане и Северной Осетии — по 4,5, в Карачаево-Черкесии — 4,6, при этом, что в среднем по России заключалось 6,3 брака на тысячу человек.

Между тем 10 лет назад этот средне-российский показатель равнялся 8,46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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