На Ставрополье в ДТП погиб водитель мотоцикла
От смертельных травм погибшего не спас даже имеющийся мотошлем
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
Изменить размер текста:
Инцидент произошёл 4 марта, около 17:30, на федеральной автодороге "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды".
Водитель мотоцикла «Сузуки» нарушил требование сплошной линии разметки, выехал на встречную полосу, где столкнулся сгрузовиком. В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте до приездамедиков.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, от смертельных травм погибшего не спас даже имеющийся мотошлем. По факту автоаварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU