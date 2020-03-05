На Ставрополье в ДТП погиб водитель мотоцикла

5 Март 2020 2020-03-05T09:19:47+03:00

От смертельных травм погибшего не спас даже имеющийся мотошлем

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Инцидент произошёл 4 марта, около 17:30, на федеральной автодороге "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды".

Водитель мотоцикла «Сузуки» нарушил требование сплошной линии разметки, выехал на встречную полосу, где столкнулся сгрузовиком. В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте до приездамедиков.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, от смертельных травм погибшего не спас даже имеющийся мотошлем. По факту автоаварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU