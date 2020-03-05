В Ставрополе студент пострадал в ДТП с внедорожником
Инцидент произошёл 4 марта, около 12:00, на улице Мира Ставрополя. Водитель автомобиля «Ленд Ровер Дискавери» столкнулся с машиной «Хендэ Солярис», который ехал в попутном направлении прямо.
За медицинской помощью обратился водитель «Хендэ» - 18-летний студент.
Водитель внедорожника, 53-летний местный житель в ДТП не пострадал. За последние два года он более 20 раз нарушал скоростной режим.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП мужчина был трезв. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в ДТП погиб 40-летний водитель мотоцикла. От смертельных травм погибшего не спас даже имеющийся мотошлем.
ИСТОЧНИК KP.RU