2020-03-05T10:19:35+03:00
Общество

В Ставрополе студент пострадал в ДТП с внедорожником

18-летний водитель обратился в больницу за медпомощью
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 4 марта, около 12:00, на улице Мира Ставрополя. Водитель автомобиля «Ленд Ровер Дискавери» столкнулся с машиной «Хендэ Солярис», который ехал в попутном направлении прямо.

За медицинской помощью обратился водитель «Хендэ» - 18-летний студент.

Водитель внедорожника, 53-летний местный житель в ДТП не пострадал. За последние два года он более 20 раз нарушал скоростной режим.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП мужчина был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в ДТП погиб 40-летний водитель мотоцикла. От смертельных травм погибшего не спас даже имеющийся мотошлем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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