На Ставрополье поймали пьяную женщину за рулём

5 Март 2020 2020-03-05T10:37:37+03:00

Прибор показал наличие почти 0,8 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что эквивалентно состоянию сильной степени опьянения для женского организма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольчанка призналась, что пила два дня и решила поехать к знакомой, чтобы продолжить празднование наступающего 8 марта

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В Грачёвском районе автоинспекторы остановили легковушку, за рулём которой была 36-летняя женщина. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, водитель была пьяной.

Пройти процедуру освидетельствования ставропольчанка согласилась на месте. Прибор показал наличие почти 0,8 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что эквивалентно состоянию сильной степени опьянения для женского организма.

Водитель призналась, что пила спиртное два дня подряд и решила поехать к знакомой, чтобы продолжить празднование наступающего международного женского дня.

По данному факту был составлен административный материал. Теперь ставропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU