На Ставрополье поймали пьяную женщину за рулём
В Грачёвском районе автоинспекторы остановили легковушку, за рулём которой была 36-летняя женщина. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, водитель была пьяной.
Пройти процедуру освидетельствования ставропольчанка согласилась на месте. Прибор показал наличие почти 0,8 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что эквивалентно состоянию сильной степени опьянения для женского организма.
Водитель призналась, что пила спиртное два дня подряд и решила поехать к знакомой, чтобы продолжить празднование наступающего международного женского дня.
По данному факту был составлен административный материал. Теперь ставропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU