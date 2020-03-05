На Ставрополье сын избил до смерти мать

5 Март 2020 2020-03-05T10:35:01+03:00

Парню не понравилось, что женщина не ночевала дома два дня

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Инцидент произошёл 29 февраля в селе Краснокумском Георгиевского округа. Там 29-летний житель избил руками и ногами свою 57-летнюю мать.

От полученных травм женщина скончалась на месте. На допросе следователю сын объяснил свой поступок.

По его словам, мать два дня не приходила домой. Такое поведение не понравилось молодому сыну, и он решил наказать ее.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU