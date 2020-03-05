2020-03-05T10:35:01+03:00
Общество

На Ставрополье сын избил до смерти мать

Парню не понравилось, что женщина не ночевала дома два дня
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошёл 29 февраля в селе Краснокумском Георгиевского округа. Там 29-летний житель избил руками и ногами свою 57-летнюю мать.

От полученных травм женщина скончалась на месте. На допросе следователю сын объяснил свой поступок.

По его словам, мать два дня не приходила домой. Такое поведение не понравилось молодому сыну, и он решил наказать ее.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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