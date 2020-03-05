2020-03-05T10:46:49+03:00
Происшествия

Пропали с крупной суммой денег: загадочное исчезновение братьев из Сибири расследуют в Ингушетии

Студенты приехали на Кавказ из Москвы на такси — больше их никто не видел
Евгения СОКОРЕВА
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На фото: Хамзат и ЭлезНа фото: Хамзат и Элез
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В Ингушетии 27 февраля бесследно исчезли братья-студенты из Новосибирска. 17-летний Элез и 21-летний Хамзат Дзейтовы, как установили следователи, приехали на Северный Кавказ из Москвы на такси. Водитель высадил их в районе «Экажевского круга» в Назрани, и больше их никто не видел.

«Комсомолка» поговорила с сестрой и дядей пропавших.Они рассказали, что их семья родом из Ингушетии, но живет в Новосибирске, откуда братья под предлогом поездки в магазин за строительными материалами для работы на стройке ушли из дома, купили билеты на самолет и улетели в Москву. Никто из родных не знает, зачем они туда отправились. Со слов 25-летней Элины, те сразу отключили телефоны, а в столице и вовсе их продали и купили новые.

Таксист — единственный свидетель. Он рассказал полицейским, что, когда заехали в Ставропольский край и далее в республики СКФО, 21-летний Хамзат все время с кем-то переписывался по телефону. И спрашивал, скоро ли они приедут в Назрань. Водитель видел, что у попутчиков на руках было почти 200 тысяч рублей и уверен, что их кто-то ждал.

Возбуждено дело по факту бесследного исчезновения. Полицейские просят сообщать любую информацию по этой истории по телефонам: 7 (8732) 22-42-87 и 7 (8734) 55-01-54 либо 102.

Сестра о последнем разговоре с пропавшими в Ингушетии братьями

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ИСТОЧНИК KP.RU

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