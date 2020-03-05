На Ставрополье поймали около тысячи лихачей

5 Март 2020 2020-03-05T11:29:48+03:00

Из них -158 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров

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Как писала «КП-Северный Кавказ» на Ставрополье с 28 февраля по 5 марта проходила операция «Скорость». Всего за шесть дней рейда к административной ответственности за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли почти 1000 человек.

Из них -158 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, им грозит лишение права управления сроком до 6 месяцев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Ставрополье поймали пьяную женщину за рулём. Ставропольчанка призналась, что пила два дня и решила поехать к знакомой, чтобы продолжить празднование наступающего 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU