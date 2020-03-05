2020-03-05T11:26:36+03:00
Общество

На Ставрополье в выходные водителей ждут проверки на трезвость

В канун 8 марта количество нетрезвых водителей увеличивается
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Впереди очередные длительные выходные. Госавтоинспекция региона с 6 по 9 марта проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Практика прошлых лет показала, что именно в преддверии 8 марта количество фиксируемых фактов нетрезвого вождения, в том числе женского, увеличивается.

Напомним, ранее «КП-Северного Кавказа» писала, что в Грачёвском районе автоинспекторы остановили легковушку, за рулём которой была 36-летняя пьяная женщина.

Прибор показал наличие почти 0,8 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что эквивалентно состоянию сильной степени опьянения для женского организма.

Водитель призналась, что пила спиртное два дня подряд и решила поехать к знакомой, чтобы продолжить празднование наступающего международного женского дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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