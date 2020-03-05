«Видели, как он сорвался в пропасть»: пропавшего альпиниста ищут на Эльбрусе

5 Март 2020 2020-03-05T11:37:17+03:00

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В Кабардино-Балкарии неизвестный альпинист сорвался в пропасть на глазах у шокированных зрителей. Падение увидела другая группа, совершавшая восхождение на Эльбрус.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по республике, с утра на высотах работает спасательная группа. Несчастного пытаются отыскать и спасти.

— На горе, на высоте 5200 метров проводится поисково-спасательная операция. Группа альпинистов из Краснодарского края обратилась за помощью Они сообщили, что «видели, как он сорвался в пропасть». Кто пострадал — неизвестно.

Группа из шести спасателей на спецтехнике пытается отыскать пострадавшего в указанном месте. Возможно, внимательность соседней группы может сохранить мужчине жизнь. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU