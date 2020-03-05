2020-03-05T12:10:24+03:00
Общество

"Числа пришли мне во сне": учитель из Чечни стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей

Аслана Оздамирова признали самым удачливым в республике победителем розыгрышей
Варвара АНТОНОВА
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Аслан ОздамировАслан Оздамиров
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Аслан Оздамиров из Чечни - школьный учитель истории и обществознания, директор - никогда не играл в лотереи. Но внезапно решил. Внезапно даже для самого себя. Это было ночью.

- Числа пришли мне во сне, - с улыбкой сказал победитель. - В ночь перед выигрышем мне приснились числа. Наутро я подумал, что нужно обязательно поучаствовать в лотерее. Зашел на сайт «Столото», отметил их в билете и выиграл суперприз! Стать миллионером оказалось гораздо проще, чем я думал.

Сумма выигрыша - 3 426 018 рублей. На что потратил деньги мужчина - неизвестно. Возможно, на классическую литературу, которую Оздамиров читает в свободное время.

По данным "Столото", учителя признали самым крупным чеченским победителем лотереи в 2019 году. Всего в республике только два человека стали миллионерами на удаче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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