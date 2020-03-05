2020-03-05T12:16:19+03:00
Общество

Муфтий Дагестана прокомментировал идею упоминания бога в Конституции

Ахмад Афанди считает, что это крайне положительное изменение
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Российской Конституции может появится слово «Бог».В Российской Конституции может появится слово «Бог».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди прокомментировал идею внесения упоминания бога в Конституцию Российской Федерации. По словам духовного лица, вера в творца объединяет большинство граждан страны.

— Считаю справедливым упоминание Бога в Конституции РФ, поскольку вера во Всевышнего, в единого Творца объединяет большинство людей, живущих в нашей стране, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии, — цитирует Ахмада Афанди пресс-служба Муфтията РД. — Конституция как основной закон государства должна содержать в себе духовно-нравственные принципы, и упоминание в ней Божественного начала имеет огромное значение для развития российского общества.

По словам муфтия, такое положение вещей будет способствовать укреплению доверия жителей к государству. Более того, только вера способна сплотить народ и сделать его по-настоящему несгибаемым и непобедимым, считает Ахмад Афанди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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