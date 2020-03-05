На Ставрополье женщинам посвятили ледовое шоу «Новые Золушки, или Путь в принцессы»

5 Март 2020 2020-03-05T12:26:10+03:00

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В Невииномысске в канун 8 марта женщинам региона представили премьеру ледового шоу «Новые Золушки, или Путь в принцессы». Золушки, эксцентричный ведущий шоу Жан-Иоан, лягушачий хор, Черный кот, бабочки и даже юные казачата подарили представительницам прекрасного пола сказку.

В финале спектакля зрители увидели ожидаемый хеппи-энд, - пишет «Ставропольская правда». Все золушки, пройдя череду испытаний, нашли своих прекрасных принцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что впереди очередные длительные выходные. Госавтоинспекция региона с 6 по 9 марта проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Практика прошлых лет показала, что именно в преддверии 8 марта количество фиксируемых фактов нетрезвого вождения, в том числе женского, увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU