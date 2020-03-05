2020-03-05T12:35:36+03:00
Общество

На Северном Кавказе чаще всего подделывают пятитысячные банкноты

Всего в 2019 году по стране было обнаружено 41 355 подделок
Ася АСРЯН
Поделиться:
Что касается Ставрополья, то за прошлый год обнаружены 393 фальшивые банкнотыЧто касается Ставрополья, то за прошлый год обнаружены 393 фальшивые банкнотыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Чаще всего на Северном Кавказе по итогам прошлого года подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (2261), 1000 рублей (1393) и 500 рублей (355). Меньше всего обнаружено поддельных 100-рублевых купюр (29), 50-рублевых купюр (9), а поддельных 10-рублевых банкнот не обнаружено.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Банка России. Южное ГУ. Всего в 2019 году по стране было обнаружено 41 355 подделок.

Наибольшее количество фальшивок выявлено на Юге России, а также в республиках Северного Кавказа. Что касается Ставрополья, то за прошлый год обнаружены 393 банкноты.

Специалисты советуют ставропольцам: если у вас возникли сомнения в подлинности банкноты, то важно знать, что нужно проверить не менее трех защитных признаков.

- У всех банкнот есть общие признаки подлинности, которые нетрудно проверить на ощупь, просвет или, изменив угол зрения, – отметил Владимир Лютов, заместитель начальника Южного ГУ Банка России. – Можно воспользоваться специальным мобильным приложением «Банкноты Банка России», ориентируясь на его подсказки, вы сможете самостоятельно, без использования специального оборудования, узнать, где именно на банкнотах расположены защитные признаки и как они должны выглядеть».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Железноводск попал в рейтинг курортов для похудения
Ставропольская команда КВН «Михаил Дудиков» вышла в четвертьфинал ВЛ
На Ставрополье пенсионерка перевела мошеннику 200 тысяч рублей
На Северном Кавказе чаще всего подделывают пятитысячные банкноты
На Ставрополье женщинам посвятили ледовое шоу «Новые Золушки, или Путь в принцессы»
Муфтий Дагестана прокомментировал идею упоминания бога в Конституции
"Числа пришли мне во сне": учитель из Чечни стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей
«Видели, как он сорвался в пропасть»: пропавшего альпиниста ищут на Эльбрусе
На Ставрополье в выходные водителей ждут проверки на трезвость
Из-за аномальной жары на Ставрополье побит температурный рекорд
На Ставрополье поймали около тысячи лихачей
Пропали с крупной суммой денег: загадочное исчезновение братьев из Сибири расследуют в Ингушетии
На Ставрополье сын избил до смерти мать
На Ставрополье поймали пьяную женщину за рулём
В Ставрополе студент пострадал в ДТП с внедорожником
На Ставрополье в ДТП погиб водитель мотоцикла
В Грозном «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
В Ставропольском крае увеличилось количество браков
На Ставрополье больных с внебольничной пневмонией проверят на коронавирус
Видео: в Ставрополе горожан встревожил ландшафтный пожар
В горах Ингушетии найден древний архитектурный комплекс с некрополем
Банк УРАЛСИБ снижает ставки по кредитам
На Ставрополье автомобилистам не рекомендуют ехать в Грузию из-за снегопада