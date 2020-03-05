На Северном Кавказе чаще всего подделывают пятитысячные банкноты

5 Март 2020 2020-03-05T12:35:36+03:00

Что касается Ставрополья, то за прошлый год обнаружены 393 фальшивые банкноты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в 2019 году по стране было обнаружено 41 355 подделок

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Чаще всего на Северном Кавказе по итогам прошлого года подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (2261), 1000 рублей (1393) и 500 рублей (355). Меньше всего обнаружено поддельных 100-рублевых купюр (29), 50-рублевых купюр (9), а поддельных 10-рублевых банкнот не обнаружено.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Банка России. Южное ГУ. Всего в 2019 году по стране было обнаружено 41 355 подделок.

Наибольшее количество фальшивок выявлено на Юге России, а также в республиках Северного Кавказа. Что касается Ставрополья, то за прошлый год обнаружены 393 банкноты.

Специалисты советуют ставропольцам: если у вас возникли сомнения в подлинности банкноты, то важно знать, что нужно проверить не менее трех защитных признаков.

- У всех банкнот есть общие признаки подлинности, которые нетрудно проверить на ощупь, просвет или, изменив угол зрения, – отметил Владимир Лютов, заместитель начальника Южного ГУ Банка России. – Можно воспользоваться специальным мобильным приложением «Банкноты Банка России», ориентируясь на его подсказки, вы сможете самостоятельно, без использования специального оборудования, узнать, где именно на банкнотах расположены защитные признаки и как они должны выглядеть».

ИСТОЧНИК KP.RU